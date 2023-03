WRT Karting – tor w Krakowie

Jeśli masz ochotę na wyścigi i rywalizację z innymi, a jednocześnie chcesz spędzić wolny czas bez obaw o bezpieczeństwo, powinieneś odwiedzić WRT Karting Kraków. Jest to wyjątkowe miejsce na mapie polskiego kartingu, które od lat zachwyca dzieci i dorosłych.

WRT Karting — lokalizacja, dojazd

WRT Karting to miejsce, które znajduje się w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 30. Bez problemu dojedziesz tam komunikacją miejską — miejsce jest oddalone o 260 m od przystanku Zajezdnia Bieńczyce (122, 138); opcjonalnie — przystanek Nowolipki (NZ, 138, 182).

Gokarty — rozrywka tylko dla pełnoletnich?

Mogłoby się wydawać, że wyścigi gokartowe, czyli zabawa pełna adrenaliny i emocji, jest zarezerwowana wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nic bardziej mylnego! W ofercie WRT Karting znajdują się gokarty o mocy 4,5 KM, którymi mogą poruszać się dzieci od 7 roku życia. Gokarty dla dzieci są zaprojektowane tak, aby uchronić młodego kierowcę przed potencjalnymi urazami, a jednocześnie przejażdżka nimi gwarantuje masę wrażeń. Niepełnoletni uczestnicy powinni być w towarzystwie osoby dorosłej; opcjonalnie mogą mieć ze sobą oświadczenie wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Pit Bike, czyli alternatywa dla offroadu

Gokarty to nie jedyne pojazdy, które czekają na fanów jazdy wyczynowej. Na flotę WRT Karting Kraków, oprócz gokartów, składają się także Pit Bike’i, czyli zwinne minimotocykle. Pomimo niewielkich gabarytów, Pit Bike’i dają tyle samo frajdy, co pełnoprawny cross. Przygoda z Pitami może być świetnym początkiem dla osób, które chciałyby spróbować sił w sportach motocyklowych. Zainteresowane osoby nie są pozostawione same sobie — na miejscu odbywają się treningi dla indywidualnych klientów.

Jakie dodatkowe atrakcje czekają na miejscu?

WRT Karting Kraków to miejsce, w którym aktywnie spędzisz czas. Gokarty i Pit Bike’i rokrocznie przyciągają fanów wyścigowych emocji w każdym wieku. Zabawa na torze to nie wszystko — w tym samym budynku znajdziesz pizzerię Hangar 30, która słynie z pysznej, prawdziwie włoskiej pizzy.