Uczestnicy Rajdu Dakar – Marek Goczał

Fani rajdów niewątpliwie każdego roku czekają na widowisko, jakim jest Rajd Dakar. Ta rajdowa impreza odbywa się w Arabii Saudyjskiej co roku i charakteryzuje się tym, że odbywa się w trudnych, warunkach. Trasa tego rajdu terenowego wiedzie przez pustynię, a uczestnicy muszą cechować się szybkością i wytrzymałością. Dystanse do pokonania na trasie Rajdu ciągną się nawet do kilkuset kilometrów dziennie. Z tego też względu do wyścigów używa się pojazdów terenowych, które są dużo bardziej wytrzymałe, niż pojazdy używane podczas rajdów płaskich. Podczas rajdu wielokrotnie zdarza się przebijanie opon i niszczenie maszyn. To impreza, która przyciąga zawodników z całego świata. Polska również może się pochwalić wystąpieniami w Dakarze. Reprezentantami Polski, którzy biorą udział w rajdzie Dakar, jest rodzina Goczałów – Marek Goczał, jego brat Michał, oraz syn Eryk, który zaliczył swój debiut na rajdzie.

Kim jest rodzina Goczałów?

Rodzina Goczałów pochodzi z województwa małopolskiego. Jest to ród dość majętny. Marek Goczał – majątek, jaki posiada mężczyzna, jest z pewnością bardzo wysoki. Mężczyzna jest właścicielem znanej na całą Europę Energylandii – parku rozrywki, który znajduje się w Zatorze, na południu Polski. Energylandia to jednak nie wszystko. Właścicielem dyskoteki Energy 2000 w Przytkowicach, która jest równie znana co wspomniany park rozrywki, jest również Marek Goczał, zarobki mężczyzny są z pewnością imponujące. Michał Goczał, czyli młodszy brat Marka zarządza obiektem położonym obok Energylandii, jakim jest Western Camp Resort. Jest to miejsce, w którym odwiedzający Energylandię mogą przenocować oraz poczuć się jak na Dzikim Zachodzie, ponieważ cały obiekt stylizowany jest właśnie na Dziki Zachód. Obydwaj mają styczność z rajdami. Marek Goczał rozpoczął swoją przygodę z tym sportem nieco wcześniej. Zaczął się ścigać na quadach już kilkanaście lat temu. Jego młodszy brat zaliczył swój debiut w 2019. Obydwaj rozpoczęli przygodę z rajdem Dakar w 2021 roku i od tamtej pory pojawiają się na tym wydarzeniu.

Kim jest Marek Goczał?

Fani rajdów na pewno wiedzą kim jest Marek Goczał. W 1975 urodził się Marek Goczał, wiek mężczyzny to zatem 48 lat. Mężczyzna jest bardzo blisko związany ze swoją rodziną. Jak powiedział w jednym z wywiadów – bez wsparcia rodziny nic nie miałoby sensu, a po wyjściu z samochodu przede wszystkim w pierwszej kolejności poszukuje żony i syna. Marek Goczał na rajdach rywalizuje w pojazdach SSV. Jego pilotem jest doświadczony Maciej Marton. Marek Goczał wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności podczas rajdów. Choć rodzina Goczałów nie stanęła na podium siódmego etapu Rajdu Dakar, to Marek Goczał awansował na drugą pozycję w klasyfikacji generalnej pojazdów SSV. Zajął także pierwsze miejsce na drugim etapie wydarzenia. W ubiegłym roku Marek Goczał pięciokrotnie zwyciężył w czasie etapów rajdu.

Eryk Goczał syn Marka Goczała

Eryk Goczał jest synem Marka Goczała i śladami ojca również bierze udział w rajdach. 18-latek zaliczył już swój debiut na rajdzie Dakar i tym samym jest on najmłodszym uczestnikiem imprezy. Pomimo niewielkiego doświadczenia, udowodnił już, że potrafi szybko jeździć. Mężczyzna jest bardzo ambitny i jego celem jest ciągły rozwój i bycie najlepszym zawodnikiem w swej dziedzinie. Do tej pory świetnie mu idzie, ponieważ w Rajdzie Dakar 2023 wraz ze swoim pilotem Oriolem Meną, zaliczył swoje pierwsze zwycięstwa na rajdzie – w pierwszym oraz czwartym etapie.

Zwycięstwo drugiego etapu Rajdu Dakar

Zwycięstwo drugiego etapu Rajdu Dakar należy do najstarszego z braci Goczałów – Marka. Polak, który rywalizował w klasie pojazdów SSV, wygrał drugi etap imprezy. Tym samym wyprzedził syna podczas drugiego etapu, który stracił 24,18 do swojego ojca i spadł na czwarte miejsce drugiego etapu Rajdu Dakar. To nie koniec zwycięstw Marka Goczała, ponieważ triumfował także w szóstym etapie rajdu. Szósty etap był również udany dla młodszego brata Marka, czyli Michała, ponieważ zajął on drugie miejsce, będąc tym samym tuż za swoim starszym bratem na podium.