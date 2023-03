Tarmac Masters to wyścigi samochodowe, które w 2023 roku organizowane będą poraz ósmy. Rajdy te odbywają się na terenie Dolnego Śląska i właśnie tam biegną wszystkie odcinki specjalne. Zawody te zaliczane są do rajdów okręgowych oraz KJS, czyli Konkursowej Jazdy Samochodowej otwartej dla wszystkich kierowców, którzy nie posiadają licencji sportowych. Same zawody podzielone są na 5 rund a w każdej z nich trasa biegnie przez inne dolnośląskie miasto.

Dla kogo są to zawody?

Wyścigi przeprowadzane w ramach Tarmac Masters 2023 przeznaczone są dla każdego kierowy samochodowych, który spełni wymagania przedstawione w regulaminie zawodów. Dotyczą one między innymi bezpieczeństwa auta, bezpieczeństwa załogi oraz zapisów w regulaminie ramowym Tarmac Masters i w regulaminach uzupełniających dotyczących poszczególnych rund. Udział w rajdzie umożliwia zbieranie punktów potrzebnych do pierwszych licencji sportowych – R oraz RN.

Kiedy i gdzie będzie odbywać się Tarmac Masters 2023?

Zawody w ramach Tarmac Masters odbywać będą się:

Runda 1: w Nowej Rudzie w weekend 1-2 kwietnia pod nazwą TECH-MOL RALLY,

Runda 2: w Jaworze w weekend 13-14 maja pod nazwą JAWOR RALLY,

Runda 3: w Mirsku w weekend 24-25 czerwca pod nazwą ECUMASTER,

Runda 4: w Jedlinie-Zdrój w weekend 2-3 września pod nazwą TURBOJULITA RALLY,

Runda 5: w Radkowie w weekend 14-15 października pod nazwą RADKÓW RALLY.

Kiedy i jak mogę się zapisać?

Zapisy do pierwszej rundy Tarmac Masters 2023 rozpoczną się 6 marca 2023 roku o godzinie 18:00. Organizator umożliwia zapisy z wykorzystaniem systemu Rally Control. Wiąże się to z konfiguracją załogi, czyli wyborem kierowcy, piloty oraz auta i klasy oraz wpłaceniem odpowiedniej opłaty wpisowej.

TECH-MOL RALLY w Nowej Rudzie – co wiemy?

Organizator nie udostępnił jeszcze mapy dotyczącej wszystkich tras Tarmac Masters 2023. Podał jednak informacje odnoszące się do trasy pierwszej rundy rajdu, który odbędzie się w Nowej Rudzie. Sama długość odcinków specjalnych wyniesie 50 km, natomiast rajdu – 170 km i będzie w całości przebiegać po nawierzchni utwardzonej. Podane są również informacje o planowanych zmianach trasy rundy 4. w Jedlinie-Zdrój w stosunku do lat poprzednich.