Stec i Rathe zwyciężają w 3 rajdzie Arłamów

Mariusz Stec i Jacek Rathe wygrali III Rajd Arłamów, pokonując w swoim Fordzie Fiesta Proto całą konkurencję. To był trudny rajd, z wieloma wymagającymi przeszkodami i trudnym terenem. Kierowcy działać na najwyższych obrotach, aby wyjść na prowadzenie. Gratulujemy Mariuszowi i Jackowi tego imponującego zwycięstwa! Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, co zrobią dalej.

