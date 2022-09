Skoda wraca do Szwecji po jedenastu latach

Po 11 latach nieobecności, Skoda Motorsport powraca do Rajdu Szwecji. Pontus Tidemand i Esapekka Lappi wystartują w ten weekend w Fabie R5 w WRC-2.

Michal Hrabánek, szef zespołu Skody, mówi, że cały zespół nie może się doczekać swojego pierwszego startu w sezonie 2016. Wszyscy są optymistami i mają nadzieję na świetny początek rajdu. Co najważniejsze, chcą zdobyć jak najwięcej doświadczenia na śniegu i lodzie, ponieważ będzie to ich pierwszy zimowy rajd od 2005 roku.

W przeszłości Skody Fabia WRC prowadzone przez Jani Paasonena i Mattiasa Ekstroma zajmowały odpowiednio dziewiąte i dziesiąte miejsce. W tym roku cały zespół chce stanąć na podium w kategorii WRC-2.

– Rajd Szwecji to mój domowy rajd, dlatego to wydarzenie ma dla mnie tak duże znaczenie – mówi Tidemand. – Cieszę się na ten rajd, ponieważ będzie to mój debiut z nowym pilotem Jonasem Anderssonem. Jego doświadczenie powinno dać nam przewagę i pomóc w osiągnięciu naszych celów.

W tym roku Esapekka Lappi i jego pilot Janne Ferm chcą przebić swój poprzedni wynik – trzecie miejsce w kategorii WRC2. Lappi może mieć przewagę, ponieważ w tym roku startował w Rajdzie Monte Carlo, gdzie zmagał się ze śniegiem i lodem pokrywającym trasę.

–Myślę, że możemy to dobrze wykorzystać – mówi Lappi. – Naszym głównym celem jest ukończenie rajdu i zebranie jak największej liczby punktów do klasyfikacji generalnej WRC-2.