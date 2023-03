Rajd Świdnicki Krause 2023 jest corocznym wydarzeniem, które odbywa się w Świdnicy. Jest on częścią krajowego czempionatu i występuje nieprzerwanie od 1984 roku. W ciągu tych lat rajd zdobył opinię jednego z najbardziej emocjonujących i ekscytujących wydarzeń dla miłośników sportów samochodowych, słynąc z wielu kolizji i stłuczek, które zapewniają niezapomniane wrażenia podczas oglądania.

Trasa rajdu będzie prowadzić przez asfaltowe odcinki specjalne w Górach Sowich, jednak bazą rajdu przez większość edycji jest Świdnica, gdzie kierowcy będą rywalizować w próbach czasowych.

Góry Sowie to wymagające środowisko, w którym kierowcy będą musieli poradzić sobie z krętymi drogami i intensywnymi zmianami wysokości. Trasa Rajdu Swidnickiego będzie prowadzony w formie prób czasowych, co jest doskonałą okazją dla kierowców, aby pokazać swoje umiejętności i zaprezentować swoje pojazdy w ekstremalnych warunkach, do czego przyczynia się termin rozgrywania imprezy (końcówka kwietnia), która słynie z obfitych deszczy. Co jest niesamowitą szansą dla widzów na zobaczenie niezapomnianych występów i doświadczenie nieustannych emocji.

Kiedy odbędzie się Rajd Świdnicki 2023?

Polski Związek Motorowy zaplanował datę tegorocznej edycji Rajdu Świdnickiego 2023 na 21-23 kwietnia.Na rajd zapisanych jest obecnie ponad 62 drużyn (Kierowca + Pilot) oto niektóre z nich:Wśród nich znajdą się drużyny takie jak TRADEPOL TEAM, DANTEX RALLY TEAM, KOVAX 2BRALLY (zawodnicy ze Szwecji) i RALLYTECHNOLOGY.A także zwycięzcy poprzedniej edycji rajdu, drużyna Wróbelski/Wróbel, czyli Kacper Wróbelski (Kierowca) i Jakub Wróbel (Pilot).

Historia Rajdu Świdnickiego

Znany był kiedyś jako Rajd Elmot, którego pierwsza edycja odbyła się 22 października 1972 roku i miała charakter rajdu popularnego.

Dwa lata później stał się eliminacją Mistrzostw Polski Strefy Południowo-Zachodniej, by po kolejnych dwóch latach, w 1978 roku, stać się III Rundą RSMP

Rajd przez następne lata kilkakrotnie zmieniał swoją funkcję między eliminacją RSMP a faktycznym gronem jego rund, by potem w końcu w 2011 roku zmienić tradycyjną nazwę na „Rajd Świdnicki-Krause” i zagościć na dobre jako oficjalna część Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.