Rajd Śląska w 2023

European Rally Trophy to mistrzostwa o randze europejskiej, które zawsze pomagają zgromadzić ogromną liczbę publiczności. Zresztą, to w głównej mierze zawodnicy, którzy to właśnie przed zgromadzonymi fanami, pokazują swoje umiejętności. Teraz właśnie i Polacy będą mieli szansę na to, aby w zawodach European Rally Trophy. Odpowiedzialny będzie za to Rajd Śląska 2023, który zyskał właśnie taką międzynarodową sławę.

European Rally Trophy: mistrzostwa

Międzynarodowa Federacja Samochodowa potwierdziła już oficjalny cykl spotkań, jakie odbędą się w nadchodzącym roku. To oni właśnie są odpowiedzialny za FIA European Rally Trophy. Wszyscy Polacy z wielką przyjemnością przyjęli do informacji włączenie niesamowitego Rajdu Śląsk 2023 do tych mistrzostw. Cała impreza odbędzie się w dniach 8-10 września.

Polskie zawody będą 16, jeżeli chodzi o rundę cyklów na Starym Kontynencie. Kraj może być dumny z tego, że coraz bardziej dostrzegany jest na arenie międzynarodowej. Do tej pory ten rajd, który jest najgłośniejszą i największą imprezą na terenie Śląska, wliczany był jedynie do rundy Polski.

Trasa rajdu śląskiego

Już wiadomo, kiedy szykować się w Nowym Roku na tą imprezę. Wszyscy jednak są ciekawi tego, jak wyglądać będzie rajd śląska 2023 trasa. Organizatorzy są na etapie dopracowywania tej trasy. Chcą oni mieć bowiem pewność co do tego, że zawodnicy nie będą mieli zbyt łatwych odcinków do pokonania, zapewniając tym samym ogrom emocji. Równocześnie, organizatorzy chcą zadbać o bezpieczeństwo każdej osoby.

Można jednak przypomnieć trasę, która miała miejsce w 2022 roku. Wtedy to zawodnicy mieli do czynienia z 12 odcinkami specjalnymi. Mowa tu dokładnie o:

trasa w Bestwinie,

próby w Kiczycach i w Jastrzębiu-Zdroju,

przerwa na Stadionie Śląskim w Chorzowie,

Chorzów-Bestwina-Kiczyca-Jastrzębie Zdrój.

Czy i w roku 2023 widzowie i zawodnicy będą obserwowali tą samą trasę? Już niedługo wszyscy na pewno będą się mogli o tym przekonać.

Inauguracja Rajdu Śląsk

Rajd Śląska 2023 Chybie budzi tym żywsze emocje. Widzowie, którzy już od wielu lat nie mogą się doczekać tej imprezy, która zyskała międzynarodową sławę. Tym bardziej że dzięki temu będzie można spodziewać się zdecydowanie większej ilości gwiazd. Aby jednak poznać dokładne plany, trzeba będzie jeszcze poczekać. Cały plan na pewno zostanie opublikowany wcześniej, ale prawdziwe emocje rozpoczną się 8

Jak wygląda punktacja Rajdu Śląska?

Wszyscy z niecierpliwością czekają na to, jak będzie wyglądać tegoroczna klasyfikacja kierowców, którzy będą brali udział w wyścigach. W zeszłym roku tabela w ciągu roku zmieniała się kilkukrotnie. Praktycznie do samego końca nie można było stwierdzić, kto znajdzie się na samym początku. Całkiem możliwe, że i w tym roku tak będzie, ponieważ wszystko zależne jest od tego, co będzie działo się na trasie. Rajd Śląska 2023 wyniki zostaną dopiero poznane. W zeszłym roku, finalnymi liderami zostali Grzyb z Binędą, drudzy byli Kristensson/Johansson.