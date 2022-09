Rajd Dakar 2016, etap 2: Loeb zwycięża! (na żywo)

Zawodnicy startują teraz w długim (ale po wczorajszym odwołaniu dopiero pierwszym) etapie Rajdu Dakar. Do pokonania jest 450 kilometrów odcinka specjalnego dla motocykli i quadów oraz 521 kilometrów odcinka specjalnego dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Niestety, w związku z warunkami pogodowymi, które zostały ogłoszone przed startem, trasa została skrócona do CP4, co oznacza, że będzie o połowę mniej odcinków specjalnych.

Relacja na żywo

22:23 – Jutrzejszy etap z Termas De Rio Hondo do San Salvador De Jujuy będzie liczył 663 km, z czego 314 km to odcinek specjalny. Jutro ciąg dalszy relacji!

22:21 – Załoga Stacey/Serge/Van Der Vaet (MAN) zdominowała pierwszy etap Rajdu Dakar rozgrywany w kategorii ciężarówek, kończąc go z przewagą 1:09 nad najbliższymi rywalami, Versluis/Pronk/Klein (MAN). De Rooy, Torrallardona i Polak Darek Rodewald (Iveco) uzupełnili pierwszą trójkę, tracąc 2:29 do zwycięzców. Kołomyja/Kilian/Kilian z Tatry zajęły czwarte miejsce (+2:34), a Van Genugten/Van Limpt//Van Eerd z Iveco – piąte (+2:41). Sódmy dopiero pierwszy z Kamazów – Mardiejew/Beljajew i Swistunow.

20:25 – Ze stratą ponad godziny Benediktas Vanagas i Sebastian Rozwadowski (Toyota Hilux) dotarli na metę. Są teraz na 50 miejscu.

20:23 – Nasser Al-Attiyah: Nie było to łatwe. Utknęliśmy w jednym miejscu, gdzie było dużo ludzi i pojazdów, ale nie straciliśmy zbyt wiele czasu. Musieliśmy zmienić koło, ale myślę, że jechaliśmy dobrze, biorąc pod uwagę okoliczności. Jutro powinno być lepiej, bo mam nadzieję, że nie będziemy mieli otwartych dróg? Czy wiesz coś na ten temat?

20:20 – Carlos Sainz: W tym momencie silnik nagle się zatrzymał i czekałem na jego ponowne uruchomienie, ale wszystko poszło dobrze aż do zakończenia. Nie było żadnych dalszych trudności w działaniu. Utknęliśmy na trzynaście minut!

20:19 – Sebastien LoebTo była wspaniała wiadomość na koniec, bo nie sądziłem, że tak się stanie. W połowie odcinka utknąłem w błocie, ale szczęśliwie udało mi się z niego wydostać. W tym momencie nie mogę uwierzyć, jak się tam znalazłem. Wszystko było w porządku, bez problemów, starałem się utrzymać dobre tempo i do tego momentu wszystko szło dobrze. Różnice czasowe nie są duże, jestem zadowolony z tempa, jakie utrzymaliśmy w tym samochodzie. To świetny samochód i nie mógłbym być bardziej zadowolony z tego, jak wygląda nasza obecna sytuacja. Musimy utrzymać tę dobrą pracę do jutra, kiedy to czekają nas dłuższe odcinki jazdy po mniej znanych drogach. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem

20:10 – Zgodnie z ramówką online, dzisiejsza transmisja w Eurosporcie 1 powinna rozpocząć się o 23:30. Warto obejrzeć ją wcześniej, ponieważ ramówka telewizyjna wskazuje na godzinę 23:00.

19:57 – WP5 – Villagra prowadzi obecnie w stawce ciężarówek ze stratą 16 sekund do Stacey’a; De Rooy (+54s) awansował na trzecie miejsce, Loprais (+1:19s) jest czwarty, a Versluis (+2:01) spadł na piąte. Pierwsza ciężarówka Kamazów – Nikolaev jest dopiero na szóstym miejscu z czasem +2:35min.

19:50 – W WP4, wśród ciężarówek, Villagra/Peres Companc i Memi (Iveco) są na czele stawki. Stacey/Serge/Van Der Vaet, 1:08 Versluis/Pronk/Klein (obie załogi na Manas) i De Rooy/Torrallardona 1:09 tracą do liderów. Rodewald (Iveco) i Darek Rodewald (Iveco)

19:33 – Po błotnistej drodze Terranova i Roma dotarli do mety.

19:32 – Miroslav Zapletal / Maciej Marton (+23:06, Hummer H3 Evo) jest 25.

19:25 – Kolejne drużyny zbliżają się do mety. Adam Małysz i Xavier Panseri są obecnie na 15. pozycji (+12:07), a Jakub Przygoński i Andrei Rudnicki na 17. miejscu (+12:27). Marek Dąbrowski i Jacek Czachor są na 24. pozycji (+19:10)

19:14 – Carlos Sainz zajął dziś czternaste miejsce, jedenaście minut i trzy sekundy za liderem, zmagając się z problemami z samochodem Peugeot 2008 DKR.

19:13 – Adam Małysz i Xavier Panseri (MINI ALL4 Racing) ukończyli drugi etap na piętnastym miejscu, ze stratą 12:07s do zwycięzców. Marek Dąbrowski i Jacek Czachor (Toyota Hilux) stracili 19:10s.

19:01 –Wygląda na to, że pierwsza dziesiątka samochodów już się nie zmieni. Zwyciężył Loeb, za nim Peterhansel (+2:23), Vasiliev (+2:38), De Villiers (+3:01), Hirvonen (+3:05), Poulter (+3:20). Czołówkę zamknął Ten Brinke(+5:02).

18:42 – Vasiliev i Ziltsov zastąpili De Villiersa i Von Zaitzewitza na trzeciej pozycji, tracąc 2:38 do Loeba.

18:38 – Dąbrowski i Czachor ukończyli już wyścig z czasem 19:10s; ich ostateczną pozycję poznamy po zakończeniu wyścigu przez pozostałe drużyny.

18:33 – To jest to! Historyczny triumf pary Loeb/Elena (Peugeot 2008 DKR) – ich pierwszy etap i zwycięstwo w Dakarze w karierze! De Villiers i Von Zaitzewitz (Toyota Hilux) pokonali kolegów z drużyny Peterhansela i Cottreta o 2:23, a De Villiers i Von Zaizewitz (Toyota Hilux) o 3:01.

18:31 – Małysz i Przygoński są na WP7; Małysz jest na czternastym miejscu z czasem 9:18, a Przygoński awansował na piętnaste miejsce z czasem 9:43. Dąbrowski zajmuje dziewiętnastą pozycję z czasem 12:08.

18:27 – Wyścig wygrali już Sainz, Al-Attiyah, Ten Brinke i inni. Czekamy, czy Loeb wygra pierwszy etap w swoim dakarowym debiucie; ma na to duże szanse!

18:03 – Loeb nadal prowadzi, wyprzedzając De Villiersa o 1:54 po 7. rundzie WP. Trzecie miejsce zajmuje Peterhansel (+1:57), czwarte Hirvonen (+2:13), a piąte Vasiliev (+2:18). Po WP6 Małysz awansował na 14 miejsce (+7:41), Przygoński na 16 (+8:03), a Dąbrowski na 18 (+9:48). Zapletal jest prowadzony przez Martona z czasem 14:42 min. Na WP4 pojawili się Vanagas i Rozwadowski, którzy stracili ponad 40 minut.

18:01 – Jakub Piątek (KTM) zajął 36. miejsce na dzisiejszym etapie (+18:19), a 102. miejsce zajął Maciej Berdysz (+1:03:49, KTM).

17:22 – Orlando Terranova nadal tkwi z Romą i Ponsem w bagnie. Na WP4 pierwszy traci 25 minut do lidera, drugi 43 minuty, a trzeci 51 minut.

17:19 – Na WP4 byli również Adam Małysz i Xavier Panseri (+6:07) oraz Jakub Przygoński i Andrei Rudnitski (+6:14). Odpowiednio 15. i 16. Dąbrowski i Czachor są na 18. miejscu

17:15 – Gdy quadowcy kończą swój odcinek, widać, że Casale jest na prowadzeniu, pokonując Baragwanatha o 3:49. A. Patronelli spadł na trzecie miejsce (+3:58), Medeiros na czwarte (+4:11), a M. Patronelli na piąte (+6:35). Sonik zajął szóste miejsce, tracąc 6:35 do pozostałych zawodników. Wszyscy jechali na Yamahach.

17:12 – Marek Dąbrowski i Jacek Czachor są już na WP4, ze stratą 7:46 (wynik w okolicy drugiej i trzeciej dziesiątki)

17:05 – Podczas ostatniego pomiaru czasu (WP8) Rafał Sonik awansował o jedno oczko i zajmuje obecnie szóste miejsce.

17:04 –Loeb nadal prowadzi (WP4), podczas gdy Al-Attiyah miał dużą stratę, tracąc ponad dwie minuty. Za Francuzem podążają Peterhansel (+35s), De Villiers (+39s), Despres (+56s), Vasiliev (+58s) i Hirvonen (+1:17 s ).

17:00 – Price, Faria (+20s), Svitko (+1:28), Duclos (+1:51), Walkner (+2:00), Goncvalves (+2:38), Barreda Bort (+3:22), Benavides (+3:36), Pedrero Garcia (+4:25) i Quintanilla (+4:32) – tak prezentuje się pierwsza dziesiątka etapu drugiego wśród motocyklistów

16:58 – Zarówno Nani Roma jak i Xavier Pons stoją za 183 kilometrem.

16:53 – WP7 – Rafał Sonik jest nadal na siódmej pozycji wśród quadów; Casale jest pierwszy z przewagą +2:12 nad Patronellim (drugi), trzeci Medeirosem (+3:22).

16:17 – Przygoński na WP1; 24 czas (+1:40)

16:13 –Loeb uzyskał najlepszy wynik na WP3, z przewagą 34 sekund nad Al-Attiyah i 37 nad Peterhanselem. Hirvonen jest trzeci (+41s). Małysz pojawił się na WP2 i jest obecnie na 18. miejscu (+2:41).

16:09 – Pierwsi motocykliści już dotarli do mety; obecnie na prowadzeniu jest Faria, za nim Svitko i Barreda Bort, ale czekamy, aż linię mety przekroczy Price.

16:06 –Pierwsze zespoły off-roadowe rozpoczęły już pracę nad WP3. Sainz stracił ponad 13 minut; czy to mogą być problemy techniczne? Obecnie Al-Attiyah jest pierwszy, ale czekamy na czas Loeba.

16:02 – WP2 wśród samochodów i całkowita zmiana na czele. Loeb prowadzi, mając 7 sekund przewagi nad Sainzem i 13 nad Peterhanselem – trio Peugeot z pewnością mocno naciskało w tym obszarze. Al-Attiyah jest 27 sekund za liderem; Hirvonen (-34 sekundy) spada na piątą pozycję; Prokop (+1:02) ma dopiero 11 występ; Dąbrowski traci 3:16 sekundy. )

15:50 – Po WP4 na czele wśród quadów nadal Casale, 41s za nim M. Patronelli, 1:07 A. Patronelli; siódmy czas należy do Sonika (+3:45s)

15:48 – 1:22 stracił Małysz (19 czas), za nim Dąbrowski (+1:33)

15:47 – Fantastyczny start Prokopa, który jechał Toyotą Hilux i ustanowił najszybszy czas na WP1, pokonując De Villiersa (Toyota Hilux) o 4s i Hirvonena (MINI ALL4 Racing) o 5s. Al-Attiyah (+6s, MINI), Poulter (+9s, Toyota), Roma (+15s, MINI), Vasiliev (+16s , Toyota), Loeb (-5 6′), Peterhansel (-18”, Peugeot ); Sainz kończy na dziewiątej pozycji z czasem

15:09 – Tuż przed startem organizatorzy ogłosili, że roadbook został zmieniony – dzięki temu Barreda Bort i inni kolarze, którzy „zgubili się” na trasie, faktycznie nią podążali.

14:42 – Wyniki WP3 wśród quadów: Casale na prowadzeniu (Yamaha), Bonetto na drugim miejscu (+49s, Honda), trzeci jest M. Patronelli (+1:16s, Yamaha). Sonik zdołał utrzymać stratę 3:44 (siódmy na etapie).

14:32 – Hiszpan Alberto Benavides był pierwszy wśród motocykli, a czeski Prost Josef Svitko oddalił się o 18 sekund. WP2 są obecnie Piątek (40. przejazd) i Berdysz (86. czas).

14:28 – Pierwsze samochody na trasie.

14:27 – Jakub Piątek notuje 35. czas na WP1 (+1:53, KTM 450), a Maciej Berdysz 97. (+8:02, KTM 450). Rafał Sonik (Yamaha Raptor 700) kończy pierwszy pomiar na piątej pozycji, ale po drugim pomiarze spada na ósmą (+4:37).

14:23 – Dzisiejszy odcinek zakończy się po 354 kilometrach (dla motocykli i quadów) i 387 kilometrach (dla samochodów osobowych i ciężarowych)

14:00 – Joan Barreda Bort, Ruben Faria, Helder Rodrigues, Adrien Van Beveren, Michael Metge i Kevin Benavides zgubili się na 145-kilometrowej trasie, ale niecałe 20 minut później Barreda Bort wrócił na odpowiedni odcinek.

Pierwszy wypadek przydarzył się Jeanowi de Azevedo zaledwie 30 kilometrów po rozpoczęciu zawodów. Mimo że ma drobne obrażenia, jest zdeterminowany, by kontynuować do końca.