Opel motorsport testy przed Liepāja

W tym tygodniu zespół sportów motorowych Opla jest w Liepāja, aby przeprowadzić ostatnie testy przed wielkim wyścigiem. Testy te pomogą ustalić najlepszą możliwą strategię, która pozwoli zająć pierwsze miejsce w następny weekend. Tegoroczny wyścig z pewnością będzie ekscytujący. Opel będzie miał silną konkurencję ze strony innych marek.

Drużyna ciężko pracowała, by przygotować się do wyścigu i czuje się pewnie przed tym wydarzeniem. Wiedzą, że mają to, czego potrzeba, by wygrać i są zdeterminowani, by dać z siebie wszystko. Będziemy im kibicować z boku i nie możemy się doczekać, kiedy jako pierwsi przekroczą linię mety i tym samym zdobędą sławę w świecie sportów motorowych. Nie ma wątpliwości, że przy odpowiedniej ilości ciężkiej pracy i poświęceniu uda im się osiągnąć swój cel. Życzymy im wszystkiego najlepszego!