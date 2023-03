Kto weźmie udział w Rajdzie Barbórka 2023?

Ledwo zakończył się 60 Rajd Barbórka w Warszawie, który miał miejsce na początku grudnia, już wiele osób z wielkim zaciekawieniem podchodzi do kolejnej edycji tej słynnej imprezy. Rajd Barbórka 2023 tradycyjnie odbędzie się na początku grudnia, w okolicach imienin Barbary. Co trzeba wiedzieć dokładnie na temat tej imprezy?

Zapoznaj się z programem 61 Rajdu Barbórka 2023

Osoby, które już wiedzą, że będą chciały wziąć udział w tym rajdzie – niezależnie od tego, czy jako kibic, czy też kierowca – powinny wejść na oficjalną stronę Rajdu Barbórka. Tam to właśnie publikowane są oficjalne informacje odnoszące się do kolejnych edycji.

Dopiero co zakończyła się jubileuszowa edycja tej imprezy, już wszyscy wiedzą, że kolejny rok będzie możliwością zorganizowania wyścigów po raz 61. Wszystko jest na etapie dopracowania i każda osoba musi jeszcze uzbroić się w cierpliwość. No cóż, organizatorzy chcą być pewni tego, że każdy element zostanie dopracowany, dzięki czemu imprezie towarzyszyć będą jeszcze większe emocje.

Bilety na Rajd Barbórka 2023

Bilety na trybuny, Karnety Kibica, Bilety jednorazowe, Mapa Rajdu Barbórka 2023 – te wszystkie elementy są zawsze do nabycia online. Nie trzeba nigdzie specjalnie jechać, aby móc wykupić dla siebie odpowiednie miejsce. Wystarczy wejść (jak powyżej) na dedykowaną stronę, gdzie można znaleźć odpowiednią zakładkę odnoszącą się do biletów. Należy zaznaczyć, że warto kupować bilety właśnie za pośrednictwem takich stron, aby mieć pewność co do tego, że ma się do czynienia z legalnym sprzedawcą.

Jeżeli ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się na uczestnictwo w tej imprezie, musi wiedzieć, że bilety będą także możliwe do nabycia w Punktach Informacji Kibica przy wejściach na Odcinki Specjalne, w Warszawie. Na stronie wymieniona jest również lista oficjalnych miejsc, gdzie prowadzona jest także dystrybucja biletów.

Wyłączenie ulic z ruchu: Barbórka 2023

Po to została wspomniana Mapa Rajdu, aby uświadomić pewną rzecz. Chodzi tu nie tylko o te osoby, które uczestniczą w wyścigu bezpośrednio, ale również o pozostałych mieszkańcach Warszawy. To właśnie na mapie zostają zawsze uwzględnione wyłączone ulice na czas całego wyścigu. Warto sprawdzić tą informację, aby każdy nie miał wątpliwości co do tego, że uda mi się dotrzeć do wyznaczonego punktu. Nie można również zapomnieć o tym, że Rajd Barbórka 2023 online można oglądać w zaciszu własnego domu. Tak, aby mieć pewność, że na bieżąco będzie można obserwować sytuację na trasie.

Barbórka 2023: pożegnanie sezonu

Rajd Barbórka 2023 Karowa to moment, kiedy na pewien okres, związany z wypoczynkiem, będzie można pożegnać się z kierowcami. Kto zostanie w tym roku mistrzem Karowa? Widzowie na pewno chętnie się dowiedzą. Warto przypomnieć, że w roku 2022 na podium tryumfowali Łukasz Byśkiniewicz i Adam Jędraszek, którzy wygrali Kryterium Asów Karowa.

Jak sytuacja będzie wyglądać tym razem? Będzie można się już niedługo przekonać. Rajd Barbórka 2023 wyniki publikowane będą na bieżąco na oficjalnej stronie wyścigu.