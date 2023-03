KJS – Konkursowa Jazda Samochodem

Konkursowa Jazda Samochodem jest to jazda autem po danej trasie lub po torze na czas. To przedsięwzięcie jest podobne do rajdów, jednakże przeznaczone jest dla kierowców amatorów. Nie trzeba tutaj korzystać z profesjonalne pojazdu, czy też licencji rajdowej. Ogromnym atutem jest też to, że zorganizowanie takiej imprezy nie wymaga dużych nakładów pieniężnych. Co ciekawe, w KJS wystartuje każdy, kto ma prawo jazdy i auto, Co warto wiedzieć? Czym cechuje się KJS?

Rajd samochodowy

Najprościej rzecz ujmując, KJS to amatorski rajd samochodowy, przeznaczony dla wielu kierowców. Osoby startujące w konkursie nie muszą być właścicielem auta, którym jadą. KJS auto może zostać wypożyczone za zgodą właściciela. Okazuje się, że w KJS jeżdżą załogi, składające się z pilota i kierowcy. Pilot powinien mieć ukończone 16 lat, przy czym w prywatnych rajdach nie zawsze korzysta się z pomocy pilota. Warto wiedzieć, że takie imprezy organizuje się na wielu terenach – od parkingów, po place i wiejskie drogi. Najczęściej trasę wyznacza organizatora, który może ją dowolnie urozmaicić.

Impreza pełna emocji

Nie bez znaczenia są także KJS opony. Te elementy pojazd powinny odznaczać się bardzo dobra jakością, tak aby poradziły sobie w każdych warunkach. Konkursową Jazdę Samochodem organizuje się na kilka sposobów. Można stworzyć taką imprezę samodzielnie, jako osoby prywatne lub firmy. W tym wypadku nie zdobywamy punktów do licencji. Ponadto, zazwyczaj KJS tego typu nie przestrzegają przepisów, gdyż ich charakter zależy od organizatora. Pamiętajmy o tym, że KJS są także organizowane przez Automobilkluby. W tej sytuacji istnieje możliwość zdobycia punktów do licencji RII. Zazwyczaj wydarzenie składa się z 10-15 prób. Niekiedy KJS należy do Mistrzostw Okręgu, gdzie rywalizuje się przez cały sezon.

Konkursowa Jazda Samochodem to propozycja, która interesuje wiele osób. Każdy miłośnik motoryzacji może postawić na taką imprezę, ciesząc się wieloma emocjami i niezapomnianymi przeżyciami.