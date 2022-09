Historia jednego teamu (cz. 1): M-Sport

Każdy samochód ma profesjonalnego inżyniera, czterech mechaników przydzielonych do osobnego „kąta” pojazdu oraz starannie dobraną załogę. Wszystkim kieruje Malcolm Wilson, były rajdowy mistrz Wielkiej Brytanii, a obecnie szef jednego z najlepszych zespołów startujących w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Witamy w świecie M-Sportu.

Brytyjski zespół nie zaczął wystawiać zawodników pod własnym szyldem od samego początku. Jednak od momentu powstania pod koniec lat 80. zawsze był związany z branżą rajdową. To właśnie wtedy obecny szef firmy założył pierwszą siedzibę w pobliżu swojego domu w Cockermouth w Anglii. W tamtych czasach firma przygotowywała jedynie samochody do zawodów rajdowych i początkowo nosiła nazwę Malcolm Wilson Motorsport. Po zdobyciu w 1994 roku międzynarodowych tytułów mistrzowskich na Bliskim Wschodzie, we Włoszech, Portugalii i Wielkiej Brytanii, M-Sport zaczął się szybko rozwijać. Prawdziwa transformacja nastąpiła dwa lata później, gdy firma została dostawcą usług dla fabrycznego zespołu Forda i przygotowywała samochody do WRC – Ford World Rally Team.

Współpraca z Fordem układała się tak dobrze, że w 2006 roku po raz pierwszy pojawił się zespół Stobart M-Sport Rally Team. Stworzony przez Wilsona, początki zespołu w WRC wyznaczyły nową erę. Dzięki fabrycznym załogom korzystającym z silników Forda, zespół stał się niezawodnym partnerem. Matthew Wilson został kierowcą M-Sportu, a Pieter Tsjoen pełnił rolę drugiego kierowcy podczas ich debiutu w Rajdzie Monte Carlo.Jari-Matti Latvala był jednym z kilku kierowców, którzy jeździli Focusem w pierwszym sezonie i poradził sobie całkiem dobrze, zdobywając czwarte miejsce w Rajdzie Wielkiej Brytanii. Firma M-Sport, która stworzyła Focusa, zajęła na koniec roku piąte miejsce w klasyfikacji producentów.

W kolejnym sezonie do zespołu dołączył Henning Solberg, który zajął trzecie miejsce w Japonii i Norwegii. Zespół wskoczył na czwarte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. W następnym roku sytuacja powtórzyła się, a Solberg ponownie zajął trzecie miejsce. W 2009 roku awansował jeszcze bardziej, zajmując drugie miejsce w Portugalii i we Włoszech. W 2012 roku zespół Ford World Rally Team wycofał się z WRC. Partner M-Sportu, QATAR, zajął ich miejsce i stworzył Qatar M-Sport World Rally Team z Madsem Østbergiem i Jewgienijem Nowikowem jako kierowcami. Zespół ten ponownie zajął trzecie miejsce. W tym samym czasie powstał inny qatar zespół – również wspierany przez M-Sport – ale w jego skład weszli Nasser Al-Attiyah i Thierry Neuville.

M-Sport kontynuował rywalizację w sezonie 2014, pomimo wycofania się Qataru. Kierowcami zespołu zostali Mikko Hirvonen i Elfyn Evans. Mniej więcej w tym czasie Robert Kubica rozpoczął współpracę z brytyjskim zespołem, tworząc specjalnie dla niego RK M-Sport World Rally Team. Po zakończeniu sezonu Hirvonen ogłosił, że wycofuje się z profesjonalnych rajdów. Evans zajął siódme miejsce w klasyfikacji. Cały zespół stanął na trzecim stopniu podium. W ubiegłym sezonie Elfyn Evans nadal był głównym kierowcą. Tanak został zastąpiony przez Hirvonena. W zeszłym roku drużyna zajęła czwarte miejsce w mistrzostwach kierowców i konstruktorów.

M-Sport to sponsor samochodów Forda, którego początki sięgają pierwszych występów w WRC. Początkowo były to Focusy, a obecnie Fiesta RS. Samochód, który spełnia normy FIA, jest wyposażony w turbodoładowany silnik o pojemności 1,6 litra, który wytwarza około 300 koni mechanicznych. Moment obrotowy wynosi 450 Nm i jest dostępny od 4 000 obr/min. Waży 1200 kg, a osiągnięcie „setki” zajmuje 3,5 sekundy Obecne kolory Fiesty nawiązują do palety kolorów Forda na rok 2016 – Nitrous Blue, który zastępuje zeszłoroczną białą bazę…

Duński kierowca rajdowy Mads Østberg i francuski kierowca Eric Camilli reprezentują obecnie M-Sport World Rally Team w WRC. Po dwóch rundach zespół zajmuje 4 miejsce w klasyfikacji konstruktorów z 27 punktami. Ponadto, dziś M-Sport ogłosił również współpracę z fabrycznym projektem Forda w Mistrzostwach Świata w Rallycrossie.

Warto zauważyć, że M-Sport ma również wyraźny polski akcent. W 2011 roku w Krakowie została otwarta siedziba firmy pod kierownictwem Macieja Wody. Siedziba ta prowadzi wiele działań M-Sportu w Europie Środkowej i zarządza programem Drive DMACK Fiesta Trophy. Ponadto w Rajdowych Mistrzostwach Europy startuje Fiesta R5 Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana.